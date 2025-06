Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Nachtrag zur Pressemeldung: Polizei ermittelt nach Explosion in Dormagen - Öffentlichkeitsfahndung nach unbekanntem Täter

Dormagen (ots)

Mit unserer Pressemeldung vom 12.06.2025, 04:43 Uhr, berichteten wir unter dem Titel "Polizei ermittelt nach Explosion in Dormagen" über das Herbeiführen einer Explosion vor einem Kiosk am gleichen Tag gegen 01:30 Uhr.

Link zur Pressemitteilung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65851/6053505

Ersten Erkenntnissen zufolge legte ein bislang unbekannter Mann einen schwarzen Rucksack vor einem Kiosk am Willy-Brandt-Platz ab. Kurze Zeit später kam es zur Explosion des Inhalts.

Die Polizei bittet nun die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Aufklärung der Tat und veröffentlicht dazu Fotos des Unbekannten. Die Bilder können im Fahndungsportal der Polizei Nordrhein-Westfalen unter dem Link https://polizei.nrw/fahndung/171261 aufgerufen werden.

Hinweis: Die Fotos sind nur so lang abrufbar, wie die rechtlichen Voraussetzungen für eine Öffentlichkeitsfahndung vorliegen und werden anschließend umgehend gelöscht.

Personenbeschreibung:

männlich, circa 180 bis 200 Zentimeter groß, schlanke Statur, schwarzes Kapuzensweatshirt mit weißem Aufdruck auf der rechten Brust, schwarze Baseballkappe, graue weite Hose mit seitlichen schwarzen Streifen, dunkle Handschuhe, schwarze Umhängetasche

Der Mann hatte auf dem Weg zum Tatort zusätzlich den oben beschrieben Rucksack bei sich, den er vor Ort ablegte. Er entfernte sich anschließend in Richtung Zonser Straße.

Neue Erkenntnisse zu den Hintergründen der Tat liegen derzeit noch nicht vor. Wir bitten die Bürgerinnen und Bürger deshalb darum, insbesondere in den Sozialen Medien, von Spekulationen Abstand zu nehmen.

Die Kriminalpolizei hat eine Ermittlungskommission eingerichtet, deren Nachforschungen weiterhin andauern. Mögliche Zusammenhänge mit einer Explosion am 14.05.2025, gegen kurz vor 03:00 Uhr, an einem Verkehrsbetrieb in unmittelbarer Nähe werden zudem geprüft. Nach ersten Erkenntnissen handelte es sich damals um die Entzündung pyrotechnischer Gegenstände. Konkrete Hinweise auf einen Tatzusammenhang liegen derzeit nicht vor.

Tatzeugen und Zeugen, die Hinweise auf den Gesuchten geben können, werden dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 11 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell