Polizei Bielefeld

POL-BI: Achtung: Trickdiebe entreißen Goldkette

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte- Die Frage nach einer Wegbeschreibung endete am Freitagmittag, 20.06.2025, mit dem Diebstahl einer Goldkette. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 12:30 Uhr befand sich eine 54-jährige Bielefelderin auf dem Weg zur Arbeit an der Neustädter Straße Ecke Waldhof. Ein PKW, besetzt mit drei Personen, hielt neben ihr und der Mann auf dem Beifahrersitz fragte sie nach dem Weg zu einem Supermarkt. Als Dank für die Wegbeschreibung, gab die auf der Rücksitz Bank befindliche Frau der Bielefelderin Geld und wollte ihr eine Halskette schenken. Um diese der Bielefelderin umlegen zu können, sollte die Fußgängerin näherkommen. Während des Anlegens der Kette riss die Frau der 54-Jährigen ihre 18 Karat Goldkette vom Hals und die Täter flüchteten mit ihrem Fahrzeug in Richtung Niederwall und Am Bach.

Das Opfer beschrieb die Täterin als osteuropäisch aussehend, ungefähr 55 bis 60 Jahre alt und schlank. Sie trug ein beiges Kopftuch und hatte einen Goldzahn in der oberen Zahnreihe. Der Beifahrer war ebenfalls osteuropäisch aussehend, circa 25 bis 30 Jahre alt, athletisch und hatte dunkle kurze Haare. Der Fahrer des Audi, älteres Modell mit hellgoldener Lackierung, konnte nicht näher beschrieben werden.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter 0521-545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell