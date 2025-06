POL-BI: Raub an Bushaltestelle

Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Mitte - In der Nacht auf Sonntag, 22.06.2025, gelangte ein polizeibekannter Mann durch eine offene Terrassentür in ein Gebäude an der Stendaler Straße. Der Täter entkam zunächst mit seiner Beute. Er konnte wenig später durch das Opfer lokalisiert werden. Gegen 05:00 Uhr wurde die Polizei über einen Diebstahl aus einer Wohnung informiert. Nach dem aktuellen Kenntnisstand gelangte ...

