Polizei Bielefeld

POL-BI: GPS-Ortung führt zu Dieben

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - In der Nacht auf Sonntag, 22.06.2025, gelangte ein polizeibekannter Mann durch eine offene Terrassentür in ein Gebäude an der Stendaler Straße. Der Täter entkam zunächst mit seiner Beute. Er konnte wenig später durch das Opfer lokalisiert werden.

Gegen 05:00 Uhr wurde die Polizei über einen Diebstahl aus einer Wohnung informiert. Nach dem aktuellen Kenntnisstand gelangte ein polizeibekannter Mann durch eine geöffnete Terassentür in die Wohnung. Er nahm ein iPad, ein iPhone, Bargeld, eine Jacke und einen Personalausweis an sich und flüchtete anschließend in eine unbekannte Richtung.

Als der Bewohner den Diebstahl bemerkte, nutzte er die Ortungsfunktion seiner elektronischen Geräte. Diese zeigte an, dass sich sein Mobiltelefon im Nahbereich der sogenannten "Tüte" befinden würde. Den Standort nannte er der Polizei.

Vor Ort konnten die Beamten zwei Männer ohne festen Wohnsitz antreffen. Einen 44-jährigen Mann mit syrischer Staatsbürgerschaft und einen 38-Jährigen mit deutscher und russischer Staatsbürgerschaft. Der 38-Jährige trug die Jacke des Bielefelders und führte das gestohlene Handy mit sich. Auf einem Überwachungsvideo des Opfers erkannten die Beamten, dass der 44-Jährige mit der Beute aus der Wohnung geflüchtet war. Das restliche Diebesgut konnte nicht aufgefunden werden.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell