POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Zeugenaufruf nach Containeraufbruch in Brake

Delmenhorst (ots) - Nachdem am Freitag, 16. Mai 2025, gegen 22:00 Uhr, ein Großbrand auf dem Gelände eines Recyclingbetriebs in der Straße "Gewerbepark" in Hatten-Munderloh ausgebrochen ist, hat die Polizei nun ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Brandstiftung gegen einen 65-jährigen Angestellten des ...

