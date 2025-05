Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: ERGÄNZUNG zu Brand einer Flüchtlingsunterkunft vom 28.05.2025 +++ Freigabe der B 437

Delmenhorst (ots)

Am Donnerstag, den 29.05.2025, wurde durch die Gefahrenabwehrbehörde Jade eine Einsturzgefahr für das Brandobjekt festgestellt. Aufgrund dessen wurde das Brandobjekt durch eine beauftragte Firma durch Abrissarbeiten gesichert. Nach erfolgter Absicherung konnte die andauernde Sperrung der B 437, im Bereich der Ortsdurchfahrt Schweiburg, um 14:10 Uhr aufgehoben werden.

+++ursprüngliche Meldung+++ Am Mittwoch gegen 15.10 Uhr kam es in der Kirchenstraße in Schweiburg (B437) zum Brand in einem ehemaligen Gasthof. Alle 7 anwesenden Bewohner des Gebäudes, welches derzeit für die Unterbringung von Geflüchteten genutzt wird, konnten sich unverletzt ins Freie retten. Umliegende freiwillige Feuerwehren waren mit ca. 80 Einsatzkräften vor Ort und konnten eine Ausbreitung des Feuers auf den gesamten Gebäudekomplex verhindern. Zerstört wurde letztlich ein seitlich gelegener Anbau, wobei sich der entstandene Schaden auf über 100.000 Euro belaufen dürfte. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen, eine Fremdeinwirkung wird nach jetzigem Ermittlungsstand ausgeschlossen. Die insgesamt ca. 20 Bewohner werden durch die Gemeinde Jade in anderen Unterkünften untergebracht. Im Einsatz waren vorsorglich mehrere Rettungswagen und Notärzte sowie die Straßenmeistereien Nordenham und Brake.

