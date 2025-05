Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Schwerer Verkehrsunfall mit drei Schwerverletzten und drei Leichtverletzten in Schweiburg

Delmenhorst (ots)

Am 28. Mai 2025, gegen 17:50 Uhr, befuhr ein 21-jähriger Mann aus Seefeld in Begleitung eines 22-jährigen Mann aus Jade mit seinem Pkw die Bäderstraße (K197) in Fahrtrichtung Varel und beabsichtigte in die Kirchenstraße nach links abzubiegen. Die Kirchenstraße war zu diesem Zeitpunkt aufgrund eines Brandes in Schweiburg gesperrt.

Beim Abbiegevorgang übersieht er die in entgegengesetzte Richtung fahrende 60-jährige Frau aus Sachsen-Anhalt mit ihrem Pkw und weiteren drei Insassen.

Es kam zu einem frontalen Zusammenstoß der Fahrzeuge, wodurch sich drei Personen leichte und drei Personen schwere Verletzungen zuzogen. Alle Unfallbeteiligten wurden in die umliegenden Krankenhäuser mittels Rettungswagen verbracht, wobei der Beifahrer des unfallverursachenden Fahrzeuges per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen wurde.

Die Pkw wurden durch ein Abschleppunternehmen vom Verkehrsunfallort geborgen. Die Bäderstraße war für ca. zwei Stunden voll gesperrt. Der entstandene Gesamtschaden wurde auf circa 17.000 Euro geschätzt.

