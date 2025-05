Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Beifahrerin bei Verkehrsunfall in Ovelgönne leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Ovelgönne am Mittwoch, 28. Mai 2025 gegen 09:38 Uhr, wurde die 62-jährige Beifahrerin der alleinbeteiligten Unfallverursacherin leicht verletzt.

Zur Unfallzeit befuhr eine 57-Jährige in Begleitung ihrer 62-jährigen Beifahrerin, beide aus Ovelgönne, mit einem Dacia die Fischermoorer Straße in Richtung Strückhausen. In einer Rechtskurve fing der Wagen auf der regennassen Fahrbahn an zu rutschen, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und blieb neben der Fahrbahn in der Berme stehen.

Die Beifahrerin wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gefahren. An der Berme und dem Fahrzeug entstanden Sachschäden. Der Dacia musste abgeschleppt werden

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell