POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Pkw landet nach alleinbeteiligtem Unfall in Prinzhöfte im Graben

Delmenhorst (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am Dienstag, 27. Mai 2025 gegen 15:25 Uhr, ist an zwei beteiligten Fahrzeugen hoher Sachschaden entstanden. Ein 24-jähriger Fahrzeugführer wurde dabei leicht verletzt. Zur Unfallzeit befuhr der 24-Jährige aus Wildeshausen die B213 mit seinem Mitsubishi in Fahrtrichtung ...

mehr