POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden und leicht verletzter Person in Dötlingen

Delmenhorst (ots) - Bei einem Verkehrsunfall in Wardenburg ist am Montag, 26. Mai 2025, 10:50 Uhr, ein Autofahrer leicht verletzt worden. Zur Unfallzeit wollte eine 82-jährige Frau aus Wardenburg mit einem BMW von der Raiffeisenstraße in den Verbindungsweg einfahren. Dafür musste sie die Friedrichstraße queren und missachtete die Vorfahrt eines 66-jährigen ...

mehr