Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Körperliche Auseinandersetzung rivalisierender Familien in Nordenham +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Nach einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen Angehörigen verschiedener Familien sucht die Polizei nach Zeugen.

Am Montag, 26. Mai 2025, gegen 20:00 Uhr, kam es zunächst auf dem Parkplatz einer Pizzeria in der Karlstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen vier Personen. Zwei der beteiligten Personen, 18 und 53 Jahre alt, begaben sich von dort mit einem Auto in Richtung ihrer Wohnanschrift. Die gegnerische Partei, bestehend aus zwei jungen Nordenhamern im Alter von 19 und 20 Jahren, verständigten Angehörige. Gemeinsam suchten auch sie die ihnen bekannte Wohnanschrift ihrer Kontrahenten auf.

Im Bereich der Friedrich-Ebert-Straße, Ecke Werrastraße, schlugen gegen 20:30 Uhr diverse Personen aufeinander ein. Dabei kamen Schlagwerkzeuge und auch Reizgas zum Einsatz. Im Verlauf der unübersichtlichen Situation bestieg der 18-Jährige aus der ersten Auseinandersetzung einen VW, mit dem er mit einem stehenden BMW kollidierte. Nach Angaben von Zeugen besteht der Verdacht, dass er den im Eigentum der anderen Familie stehenden BMW mutwillig gerammt haben könnte.

Die unübersichtliche Auseinandersetzung auf der Friedrich-Ebert-Straße löste sich erst auf, nachdem mehrere Einsatzkräfte der Polizei intervenierten und verletzte Personen mit Rettungsfahrzeugen in Krankenhäuser gefahren wurden. Eingeleitet wurden insbesondere Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung. Der 18-Jährige muss sich zudem wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, durch den Schäden in Höhe von ungefähr 40.000 Euro entstanden, verantworten.

Wer zur Aufklärung der Auseinandersetzung beitragen kann, wird gebeten, unter 04731/2694-0 Kontakt mit der Polizei Nordenham aufzunehmen.

