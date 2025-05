Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fahrrad aus Keller entwendet

Jena (ots)

Widerrechtlich und gewaltsam Zutritt zu einer Kellerbox in einem Mehrfamilienhaus verschafften sich Unbekannte in der Hermann-Pistor-Straße. Der oder die Täter eigneten sich im Anschluss ein Mountainbike der Marke Cube im Wert von gut 500,- Euro an und entfernten sich vom Ort. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell