LPI-J: Pressemitteilung PI Saale-Holzland

Jena (ots) - Mit Pkw überschlagen Am frühen Sonntagmorgen befuhr der 19jährige Peugeotfahrer die Landstraße von Rauda kommend in Richtung Kursdorf. Hierbei kommt dieser nach links von der Fahrbahn ab, überschlägt sich mehrfach und bleibt auf dem angrenzenden Feld liegen. Der Fahrzeugführer wird glücklicherweise nur leicht verletzt. Am Pkw entsteht wirtschaftlicher Totalschaden Rückfragen bitte an: Thüringer ...

