LPI-J: Pressemitteilung PI Saale-Holzland

Weimar (ots) - Am späten Freitagabend entwendeten mehrere unbekannte Jugendliche ein temporäres Halteverbotsschild in der Schubertstraße in Weimar. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnten die flüchtenden Täter entkommen. Wer verdächtige Beobachtungen zum Sachverhalt gemacht hat, wird gebeten, sich telefonisch (03643/882-0) oder per Mail (pi.weimar@polizei.thueringen.de) mit der Polizei Weimar in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Thüringer ...

