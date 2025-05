LPI-J: Verkehrsschild entwendet

Weimar (ots) - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag brachten unbekannte Täter mehrere Graffiti in den Farben rosa und schwarz an die Weimarhalle an. Die unleserlichen Schriftzüge wurden am Freitagmorgen durch den Sicherheitsdienst festgestellt und der Polizei Weimar gemeldet. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Weimar Telefon: 03643 8820 E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de ...

