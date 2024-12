Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Körperverletzung im Bereich des Rodenhofs Saarbrücken - Zeugin gesucht

Saarbrücken (ots)

In der Nacht vom 1. Juli 2024 auf den 2. Juli 2024 (ca. 00:00 Uhr - 00:30 Uhr) kam es im Bereich des Sitterswegs in Saarbrücken, im Kreuzungsbereich An der Schlucht/ Edenstraße zu einer Körperverletzung. Dabei verfolgte ein unbekannter Täter eine junge Frau vermutlich über mehrere Meter, bevor er sie überfallartig anging und attackierte. Die Tat wurde von einer ebenfalls jungen Frau beobachtet, welche die Geschädigte unmittelbar nach dem Vorfall ansprach. Es sind derzeit keine weiteren Informationen zu der Zeugin bekannt. Die Geschädigte beschrieb den unbekannten Täter wie folgt: männliche Person, breit gebaut/kräftige Statur, trug ein männlich riechendes Parfum, lange grüne Stoffhose, roch alkoholisiert. Die Polizei Saarbrücken-Stadt bittet daher um Hinweise aus der Bevölkerung. Personen, die etwas zur Identifikation des Täters oder der Zeugin beitragen können, werden gebeten, sich umgehend mit der Polizei Saarbrücken-Stadt unter der Telefonnummer 0681/9321-233 in Verbindung zu setzen. Ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung wurde eingeleitet. Die Ermittlungen zu dem Vorfall dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt, übermittelt durch news aktuell