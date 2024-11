Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Zeugen gesucht nach Verkehrsunfall mit schwerverletztem Fußgänger

Saarbrücken (ots)

Am Freitag, 22.11.2024,15:15 Uhr, befuhr ein 51-jähriger Mann mit seinem Pkw die rechte von zwei Fahrspuren in der Breslauer Straße in Saarbrücken, Fahrtrichtung Mainzerstraße. In Höhe des Einkaufszentrums "Saarbasar" herrschte aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens zähfließender Verkehr. Hier überquerte ein 87-jähriger Mann aus Saarbrücken zunächst die Gegenfahrbahn und eine Verkehrsinsel. Als er weiter auf die rechte Fahrbahn trat, wurde er von dem Pkw-Führer übersehen und mit geringer Geschwindigkeit erfasst, so dass der Fußgänger zu Boden fiel und sich durch den Sturz schwere Verletzungen zuzog. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt, Karcherstraße 5, 66111 Saarbrücken, in Verbindung zu setzen, Tel: 0681/9321-233.

