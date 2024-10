Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Folgemeldung zum Unfall in Immenhausen: Autofahrer im Krankenhaus verstorben

Kassel (ots)

(Bitte beachten Sie auch unsere am 11.10.2024,um 15:05 Uhr, unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/5884920 veröffentlichte Pressemitteilung.)

Immenhausen (Landkreis Kassel):

Am gestrigen Freitagabend erreichte die Kasseler Polizei die traurige Nachricht, dass der 84-jährige Autofahrer, der nach einem Alleinunfall in Immenhausen in ein Krankenhaus gebracht worden war, leider verstorben ist. Die Ermittlungen zu dem Unfall, der sich mutmaßlich aufgrund eines medizinischen Notfalls beim Fahrer ereignet hat, dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell