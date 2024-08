Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am gestrigen Dienstag (20.08.2024) kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 27-jährigen Radfahrer und einem bislang unbekannten Radfahrer in der Karlstraße. Der unbekannte Radfahrer fuhr nach dem Zusammenstoß weiter.

Gegen 17.00 Uhr fuhren die beiden Radfahrer nebeneinander auf dem Radweg in der Karlstraße in westlicher Richtung. An der Einmündung zum Kesselmarkt bog der unbekannte Radfahrer offenbar unvermittelt nach rechts ab. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Unbekannten und dem 27-jährigen Mann. Der unbekannte Radfahrer entfernte sich ohne anzuhalten in nördliche Richtung. Der 27-Jährige stürzte und verletzte sich leicht. Es entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrlässiger Körperverletzung sowie einem Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung gegen den unbekannten Radfahrer. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell