POL-SBR-STADT: Schwerer Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person in Saarbrücken

Saarbrücken (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in der Saarbrücker Innenstadt zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Gegen 03:00 Uhr am 16.11.2024 wurde die Polizei in Saarbrücken über einen Verkehrsunfall in der Mainzer Straße informiert. Vor Ort stellte sich heraus, dass der Unfallverursacher die Mainzer Straße in Richtung Innenstadt mit ...

mehr