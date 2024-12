Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Zeugensuche - Verkehrsunfall mit angefahrenem Fußgänger

Saarbrücken (ots)

Am Sonntag, dem 15.12.24, gegen 14:30 Uhr, befuhr ein Pkw die Camphauser Straße in Richtung Ludwigskreisel. Bei unklarer Ampelschaltung erfasste er beim Einfahren in den Kreisel einen männlichen, 38-jährigen Fußgänger aus Saarbrücken. Während der Autofahrer anhielt, flüchtete der Fußgänger von der Unfallstelle, obwohl er sich zumindest leicht bei dem Unfall verletzt hatte. Vermutlich kurze Zeit später fuhr der Autofahrer auch davon. Die Polizei bittet Zeugen des Unfalls oder den Autohfahrer selbst, sich zwecks Klärung des genauen Unfallgeschehens bei der Polizei in Saarbrücken unter Tel. 0681-9321-233 oder persönlich zu melden. Der Fußgänger wurden durch die Kollision lediglich leicht verletzt und meldete das Unfallgeschehen einen Tag später bei der Polizei. Weder zu dem Auto noch zu dem Fahrer liegen irgendwelche Erkenntnisse vor.

