Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugen nach Übergriff gesucht

Jena (ots)

Zu einem Übergriff mittels Pfefferspray kam es am Montagfrüh, gegen 4 Uhr, auf dem Eichplatz. Ein 34-Jähriger befand sich, in Begleitung eines 30-jährigne Bekannten, auf einer Bank. Plötzlich kam eine unbekannte männliche Person hinzu, wobei dieser sogleich verbal aggressiv auftrat. Unvermittelt holte der Unbekannte dann ein Pfefferspray heraus und sprühte dem 34-Jährigen ins Gesicht. dieser erlitt dadurch eine Augenreizung. Der Unbekannte entfernte sich anschließend vom Ort. Hinweise zum Täter konnten vor Ort nicht erlangt werden. Zeugen des Vorfalls, welche Hinweise zur Tat oder gar dem Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Jena unter 03641 810 oder per E-Mail an id.lpi.jena@polizei.thueringen.de zu melden. Das Aktenzeichen lautet 133884/2025.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell