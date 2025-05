POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person in Hatten

Delmenhorst (ots) - Nach einem Verkehrsunfall in Prinzhöfte kam am Dienstag, 27. Mai 2025 gegen 14:30 Uhr, ein Fahrzeug auf dem Dach im Graben zum Stehen. Ein 37-Jähriger aus Bassum befuhr zur Unfallzeit mit seinem Renault die Simmerhauser Straße in Fahrtrichtung Prinzhöfte. Im Bereich einer Rechtskurve kam er aus bisher nicht geklärter Ursache nach rechts von der ...

