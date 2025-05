Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: ERGÄNZUNG zu Verkehrsunfall mit lebensgefährlich verletzten, jungen Radfahrer in Hude +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, 13. Mai 2025, wurde bei einem Verkehrsunfall in Hude ein junger Radfahrer lebensgefährlich verletzt.

Der Gesundheitszustand des Jungen hat sich inzwischen verbessert, sodass er nicht mehr in Lebensgefahr schwebt.

Die Polizei Wildeshausen bittet nun Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 04431 - 9410 zu melden.

+++ ursprüngliche Meldung +++ Bei einem Verkehrsunfall in Hude wurde am Dienstag, 13. Mai 2025, 07:20 Uhr, ein junger Radfahrer lebensgefährlich verletzt. Der 13-jährige Junge aus Hude war auf dem für Radfahrer freigegebenen Gehweg der Vielstedter Straße in Richtung Ortsmitte unterwegs. Als er ungefähr in Höhe der Straße "Am Huder Bach" auf die Fahrbahn wechselte, wurde er frontal vom BMW einer 18-Jährigen aus Hude erfasst, die die Vielstedter Straße ebenfalls in Richtung Parkstraße befuhr. Obwohl der 13-Jährige einen Fahrradhelm trug, erlitt er Kopfverletzungen, die von einem Notarzt als lebensbedrohlich eingestuft wurden. Der Transport in ein Krankenhaus erfolgte mit einem Rettungswagen. Die junge Fahranfängerin erlitt einen Schock. Die Vielstedter Straße war im Bereich der Unfallstelle bis 10:45 Uhr gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell