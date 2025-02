Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Käfertal: Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen - PM Nr. 2

Mannheim (ots)

Nach dem Verkehrsunfall an der Kreuzung Oskar-von-Miller-Straße und Boveriestraße ist die Unfallaufnahme vor Ort mittlerweile abgeschlossen, die Fahrbahn ist somit wieder frei. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen fuhr die 27-jährige Unfallverursacherin mit ihrem Pkw Ford von der Hafenbahnstraße kommend in die besagte Kreuzung ein und wollte dann nach links in die Oskar-von-Miller-Straße einbiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem Pkw Nissan, welcher von der Boveriestraße, bei ausgeschalteter Lichtzeichenanlage, geradeaus über die Kreuzung hinweg in die Hafenbahnstraße fahren wollte. Durch den Zusammenstoß wurde die 27-jährige Fahrerin des Fords leicht verletzt, sie wurde mit dem Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert. Der 51-jährige Fahrer des Nissans wurde durch den Unfall schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Er wurde ebenso wie sein 16-jähriger Beifahrer in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Der 16-Jährige wurde lediglich leicht verletzt. An beiden Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden, die genaue Schadenshöhe kann bisher nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt hat die Ermittlungen zu dem Unfall aufgenommen.

