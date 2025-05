POL Schwaben Nord: Verkehrsunfall auf der Autobahn

Augsburg (ots) - Pfersee - Am Dienstag (20.05.2025) kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einer bislang unbekannten Radfahrerin und einer 22-jährigen Autofahrerin in der Deutschenbaurstraße / Ecke Flandernstraße. Gegen 13.15 Uhr überquerte die bislang unbekannte Radfahrerin offenbar die Deutschenbaurstraße. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit der 22-Jährigen, die dort in südliche Richtung unterwegs war. Die ...

