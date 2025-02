Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck - St. Jürgen

Brennender Trockner verursacht Gebäudeschaden

Lübeck (ots)

Am Freitagmorgen (28.02.2025) brannte im Lübecker Stadtteil St. Jürgen ein Trockner in einem kombinierten Wohn- und Geschäftshaus. Es wurden keine Personen verletzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und geht derzeit von einem technischen Defekt aus.

Gegen 04.50 Uhr wurde der Brand in einem Wohn- und Geschäftshaus in der Geniner Straße gemeldet, woraufhin Feuerwehr und Polizei ausrückten. Vor Ort brannte ein Trockner in einem Raum des Geschäftshauses im Erdgeschoss. Die Feuerwehr verhinderte ein Ausbreiten des Feuers und löschte den Brand nach kurzer Zeit. Personen wurden nicht verletzt, es entstand leichter Gebäudeschaden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist von einem technischen Defekt als Brandursache auszugehen.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht zurzeit noch nicht fest.

