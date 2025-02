Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH - Bad Schwartau

Schwerer Verkehrsunfall in Tiefgarage

Lübeck (ots)

Am Donnerstagmittag (27.02.2025) ist es in Bad Schwartau zu einem Verkehrsunfall in einer Tiefgarage gekommen. Dabei ist der Fahrzeugführer mit seinem Auto von der Rampe der Tiefgarage kommend mit hoher Geschwindigkeit gegen die gegenüberliegende Wand gefahren. Der Fahrer wurde schwer verletzt. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Um 12:40 Uhr erhielt die Polizei eine Meldung über ein brennendes Auto in einer Tiefgarage am Eutiner Ring in Bad Schwartau. In dem Mercedes sollte sich noch eine Person befinden.

Beim Eintreffen stellten die alarmierten Einsatzkräfte fest, dass der Pkw nicht brannte, jedoch mit stark beschädigter Front in der Tiefgarage an einer Wand stand. Ursächlich für die Rauchentwicklung war das Austreten von Airbaggasen.

Der 86-jährige Fahrer erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen. Einsatzkräfte des Rettungsdienstes brachten den Mann unter Begleitung eines Notarztes in ein Krankenhaus.

Nach ersten Erkenntnissen hatte der Fahrer aus Ostholstein mit seinem grauen Mercedes auf einem Parkplatz vor der Tiefgarage rangiert. Anschließend fuhr er aus noch nicht ganz geklärter Ursache mit hoher Geschwindigkeit die Rampe zur Tiefgarage herunter und prallte dort ungebremst gegen eine Wand. Im Zuge der Ermittlungen zur Unfallursache wird geprüft, ob der 86-Jährige möglicherweise Gas- und Bremspedal verwechselte.

Der stark beschädigte Pkw ist nicht mehr fahrbereit und musste durch zwei Abschlepper aus der Tiefgarage manövriert werden. Die Gesamtschadensschadenshöhe beläuft sich auf circa 8500EUR.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell