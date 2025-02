Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck - St. Lorenz

Falsche Handwerker erbeuten Geld und Schmuck - Zeugen gesucht

Lübeck (ots)

Am Donnerstag, 20.02.2025, waren zwei falsche Handwerker am Vormittag in Lübeck - St. Lorenz unterwegs und klingelten dort an der Haustür eines älteren Ehepaares. Unter einem Vorwand begab sich zunächst einer der Männer in das Haus, während der zweite Mann kurz danach ebenfalls vor Ort erschien und einen der Bewohner in ein Gespräch verwickelte. Währenddessen durchsuchte der andere Mann unbemerkt die Räume und stahl dabei Bargeld und Schmuck.

Gegen 10.30 Uhr wollte eine Seniorin gerade ihr Haus in der Straße Am Schwarzen Berg verlassen, also sie vor der Tür von einem Mann angesprochen wurde. Dieser gab sich als Dachdecker aus und wies die 84-Jährige auf angebliche Schäden am Dach ihres Hauses hin und bat darum, sich diese näher ansehen zu dürfen. Da die Bewohnerin jedoch einen Termin hatte, führte der angebliche Handwerker das Gespräch dann mit dem 90-jährigen Ehemann weiter. Dieser ließ den Mann schließlich ins Haus und erlaubte ihm das Betreten des Dachbodens.

Noch während sich der angebliche Dachdecker im Haus aufhielt, klingelte es erneut an der Haustür. Dort hielt sich ein weiterer Mann auf und gab sich als dessen Arbeitskollege aus. Er verwickelte den Senior an der Haustür anschließend in ein längeres Gespräch, bis der andere Mann nach ca. 10 Minuten wieder das Haus verließ und dabei erklärte, dass mit dem Dach alles in Ordnung sei.

Erst einige Stunden später bemerkte das Ehepaar, dass der angebliche Dachdecker aus mehreren Räumen ihres Zuhauses Bargeld in vierstelliger Höhe und Schmuck gestohlen hatte.

Der im Haus befindliche Mann war ca. 50 Jahre alt und ca. 1,60 m - 1,65 m groß. Er hatte kurze dunkle Haare und war mit einer dunklen Jacke mit Knopfleiste bekleidet. Der zweite Mann war ebenfalls ca. 50 Jahre alt und ca. 1,80 m groß. Er hatte eine Glatze sowie einen kurzen grauen Vollbart und war von kräftiger Statur. Beide Männer sprachen akzentfrei Deutsch.

Das zuständige Kommissariat 14 der Bezirkskriminalinspektion Lübeck ermittelt nun wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Diebstahls und sucht Zeugen, die sachdienliche Angaben zu diesem Vorfall machen können.

Hinweise werden bei der zentralen Rufnummer der Polizeidirektion Lübeck unter 0451/131-0 oder unter der Email-Adresse k14-saem.luebeck.bki@polizei.landsh.de entgegengenommen

Vor dem Hintergrund des bereits bekannten und unregelmäßig wiederkehrenden Phänomens rät die Polizei zu folgenden Verhaltensweisen:

- Lassen Sie nur Personen in die Wohnung, die Sie selbst beauftragt oder die sich im Vorwege angekündigt haben und bestehen Sie ansonsten auf einen festen Termin.

- Lassen Sie sich einen Firmenausweis zeigen und prüfen Sie diesen sorgfältig auf Druck, Foto und Stempel.

- Wenn Sie alleine in der Wohnung sind, holen Sie einen Nachbarn oder Bekannten dazu.

- Geben Sie keine Unterschriften an der Tür.

- Bewahren Sie keine größeren Bargeldsummen frei zugänglich in der Wohnung auf.

- Melden Sie Verdachtsfälle unverzüglich der Polizei.

Weitere Informationen und Hinweise zu diesem Thema und zu anderen Kriminalitätsformen gibt es außerdem unter www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell