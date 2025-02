Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Stendorf

Veränderte Verkehrsführung zwischen Stendorf und Bergfeld

Lübeck (ots)

Aufgrund von erheblichen Straßenschäden wurde bereits am 05. Februar 2025 die Verkehrsführung zwischen den Ortschaften Stendorf und Bergfeld geändert und eine Einbahnstraße für den Fahrzeugverkehr in Richtung Bergfeld errichtet. Trotz der eindeutigen Beschilderung wird die Verkehrsführung nicht durch alle Verkehrsteilnehmenden befolgt. Um einen sicheren Verkehrsfluss zu gewährleisten, führte die Polizei Schönwalde in einem ersten Schritt Kontrollen durch und sprach die Fahrzeugführenden zunächst an, um auf die Neuregelung hinzuweisen.

Die Kontrollen werden auch zukünftig verstärkt fortgesetzt und ein Missachten des Durchfahrtsverbotes in einem zweiten Schritt konsequent verfolgt. Der Verstoß stellt eine Ordnungswidrigkeit dar und wird mit einem Verwarngeld in Höhe von 50 Euro geahndet.

