Lübeck (ots) - Am Donnerstag, 20.02.2025, waren zwei falsche Handwerker am Vormittag in Lübeck - St. Lorenz unterwegs und klingelten dort an der Haustür eines älteren Ehepaares. Unter einem Vorwand begab sich zunächst einer der Männer in das Haus, während der zweite Mann kurz danach ebenfalls vor Ort erschien und einen der Bewohner in ein Gespräch verwickelte. ...

mehr