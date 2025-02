Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Ostholstein - Scharbeutz

Zwei Personen durch Glassplitter verletzt - Zeugen gesucht

Lübeck (ots)

Am Donnerstagvormittag (27.02.2025) wurden zwei Personen in einem Raum der Jugendherberge in Scharbeutz durch herumfliegende Glassplitter leicht verletzt. Nach derzeitigem Stand war zuvor eine Kartoffel mittels eines Schussapparates von außen durch ein Fenster geschossen worden. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Gegen 11.00 Uhr erhielt die Einsatzleitstelle der Polizei die Meldung über zwei Verletzte in einem Raum der Jugendherberge in Scharbeutz, nachdem zuvor ein Geschoss eine Fensterscheibe durchschlagen hatte. Mehrere Streifenwagen und Rettungswagen wurden daraufhin zum Einsatzort in der Strandallee entsandt, außerdem war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz.

Vor Ort befanden sich zwei verletzte 17-jährige junge Frauen. Die Lübeckerinnen waren von Glassplittern getroffen worden und erlitten dadurch leichte Verletzungen. Eine der Frauen wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurde eine Kartoffel von außen aus der näheren Umgebung mit einem Schussapparat verschossen. Zuvor sollen Zeugen zwei Tatverdächtige beobachtet haben, die mit dem Schussapparat hantiert hatten. Im Nahbereich der Jugendherberge stellten die eingesetzten Beamten eine entsprechende Vorrichtung und einen handelsüblichen Feuerlöscher sicher. Die Fahndung nach den Personen mit mehreren Streifenwagen verlief jedoch ergebnislos.

Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach zwei tatverdächtigen jugendlichen Männern. Einer der Tatverdächtigen ist ca. 18 Jahre alt und schlank. Er war mit einer dunklen Jacke, einer grauen Hose und einer schwarzen Wollmütze bekleidet. Der andere Tatverdächtige ist ebenfalls ca. 18 Jahre alt und schlank. Er war zur Tatzeit mit einer dunklen Jacke, einer grau-braunen Hose und hellen Turnschuhen bekleidet.

Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und des Verdachts des Verstoßes gegen das Waffengesetz.

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zum Geschehen im Bereich der Jugendherberge geben können. Die Beobachtungen und Hinweise können bei der Polizeistation Scharbeutz unter der Telefonnummer 04503-35720 oder per Email an scharbeutz.pst@polizei.landsh.de mitgeteilt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell