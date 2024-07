Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Alkoholisierter Radler

Augsburg (ots)

Kriegshaber - Am gestrigen Montag (08.07.2024) verursachte ein 31-jähriger Radfahrer alkoholisiert einen Unfall in der Stenglinstraße. Ein neunjähriger Fußgänger wurde dabei leicht verletzt. Gegen 13.15 Uhr war der 31-Jährige in südöstliche Fahrtrichtung auf dem Weg vom Universitätsklinikum in Richtung Parkplatz unterwegs. Hierbei touchierte er einen neunjährigen Fußgänger, der in der gleichen Richtung unterwegs war. Der Neunjährige wurde dabei leicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten drogentypische Auffälligkeiten und Alkoholgeruch bei dem 31-Jährigen fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 0,6 Promille. Die Beamten veranlassten deshalb eine Blutentnahme bei dem Mann und unterbanden die Weiterfahrt. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahrlässiger Körperverletzung gegen den 31-Jährigen.

