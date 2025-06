Polizei Bielefeld

POL-BI: Handwerkerfahrzeug aufgebrochen

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Schildesche - Am Wochenende, zwischen Freitag, 17:00 Uhr, und Montag, 23.06.2025, 07:00 Uhr, brachen Unbekannte einen Mercedes Sprinter an der Straße Liethstück auf und stahlen mehrere Werkzeuge. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein Bielefelder stellte den Sprinter am Freitag am Straßenrand in der Nähe des Meyer-zu-Eissen-Wegs ab. Als er am Montagmorgen zum Fahrzeug zurückkehrte, musste er feststellen, dass die Fahrertür aufgebrochen und eine Seitenscheibe eingeschlagen war. Die Tür zur Ladefläche war ebenfalls aufgebrochen.

Aus dem Fahrzeuginneren fehlten diverse Werkzeuge, darunter mehrere Werkzeugkoffer, ein Lasergerät, ein Industriestaubsauger und ein Akkuschrauber.

Hinweise zu dem Aufbruch nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0 entgegen.

