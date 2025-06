Polizei Bielefeld

POL-BI: Haben Diebe ihre Beute im Bollerwagen abtransportiert?

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - Einbrecher haben in der Nacht zu Dienstag, 24.06.2025, aus einem Keller eines Mehrfamilienhauses unter anderem einen selbstgebauten Bollerwagen, Alkohol und Waschmittel gestohlen.

Am Dienstagmorgen machte ein Nachbar gegen 08:00 Uhr eine Anwohnerin in der Carl-Hoffmann-Straße auf den Einbruch in ihren Kellerraum aufmerksam. Zuletzt hatte sie den Keller am Vortag gegen 07:30 Uhr aufgesucht. Zu dem Zeitpunkt befanden sich der braune Bollerwagen aus Holz, drei Pakete Markenwaschmittel, einige Flaschen Alkohol und ein Paar Schuhe noch in dem Keller. Nach den bisherigen Erkenntnissen haben sich der oder die Täter von außen gewaltsam Zutritt verschafft.

Hinweise zu der Tat bitte unter:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 13 / 0521/545-0

