Feuerwehr Mainz

FW Mainz: Brand in Schnellimbiss in Mainz Neustadt

Mainz (ots)

Am heutigen Abend gegen 18:15 Uhr wurde die Feuerwehr Mainz zu einem Brand in einem Schnellimbiss in der Forsterstraße alarmiert. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte waren bereits Flammen und Rauch sichtbar. Die Feuerwehr reagierte sofort und begann mit der Brandbekämpfung.

Ein Trupp mit umluftunabhängigem Atemschutz wurde eingesetzt, um das Feuer zu bekämpfen. Zudem wurde mit einer Drehleiter die Kontrolle der Obergeschosse durchgeführt, um die Wohnungen zu überprüfen. Glücklicherweise gab es keine Verletzten, und es konnten alle Personen rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden.

Das Personal des Schnellimbisses hatte bereits Löschversuche unternommen, doch das Feuer war bereits zu groß, um es auf diese Weise zu löschen. Nach etwa 1,5 Stunden war der Einsatz beendet, und die Einsatzstelle wurde an die Polizei übergeben, die die Ermittlungen aufgenommen hat.

Die Feuerwehr möchte ausdrücklich darauf hinweisen, dass Personen bei einem Brand niemals versuchen sollten, das Feuer selbst zu löschen, wenn sie dadurch in Gefahr geraten könnten. Im Notfall ist es immer besser, die Feuerwehr zu rufen und sich in Sicherheit zu bringen.

Neben den beiden Feuerwachen der Berufsfeuerwehr waren auch die Freiwillige Feuerwehr Mainz Stadt sowie der Rettungsdienst und die Polizei mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz.

Original-Content von: Feuerwehr Mainz, übermittelt durch news aktuell