BPOLI-OG: Libyscher Staatsangehöriger bei Grenzkontrolle in Kehl zurückgewiesen

Kehl (ots) - Am Freitagabend versuchte ein 48-Jähriger, mit einem gefälschten Dokument nach Deutschland einzureisen. Die Bundespolizei verweigerte ihm daraufhin die Einreise. Am 16. Mai wurde ein bosnisch-herzegowinischer Staatsangehöriger von der Bundespolizei an einer Straßenbahnhaltestelle in Kehl kontrolliert. Der 48-Jährige wies sich gegenüber den Beamten ...

mehr