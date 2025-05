Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Urkundenfälschung: 48-Jähriger nach Frankreich zurückgewiesen

Kehl (ots)

Am Freitagabend versuchte ein 48-Jähriger, mit einem gefälschten Dokument nach Deutschland einzureisen. Die Bundespolizei verweigerte ihm daraufhin die Einreise.

Am 16. Mai wurde ein bosnisch-herzegowinischer Staatsangehöriger von der Bundespolizei an einer Straßenbahnhaltestelle in Kehl kontrolliert. Der 48-Jährige wies sich gegenüber den Beamten mit einer kroatischen Identitätskarte aus. Bei der Überprüfung des Dokuments entstand der Verdacht, dass es sich um eine Totalfälschung handelte. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann nach Frankreich zurückgewiesen. Ihn erwartet eine Anzeige wegen Urkundenfälschung und versuchter unerlaubter Einreise. Die gefälschte Identitätskarte wurde sichergestellt.

