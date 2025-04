Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Zwei Leichtverletzte nach Unfall im Kreuzungsbereich

Recklinghausen (ots)

Eine 20-jährige Autofahrerin aus Rheurdt war am Donnerstagvormittag (ca. 10:15 Uhr) auf der Richardstraße in Richtung A43 unterwegs. Zeitgleich fuhr ein 63-jähriger Autofahrer aus Recklinghausen auf der Wilhelmstraße in Richtung Holzstraße in die Kreuzung mit der Richardstraße ein. In der Kreuzung kollidierten die beiden Fahrzeuge. Dabei wurden die 20-Jährige und der 63-Jährige leicht verletzt. Beide wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gefahren.

Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Ein Auto wurde vor Ort abgestellt. Um das zweite Fahrzeug kümmerte sich ein Abschleppunternehmen.

Bei dem Unfall entstand etwa 13.000 Euro Sachschaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell