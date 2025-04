POL-RE: Marl: Frau im Krankenfahrstuhl von Auto erfasst

Recklinghausen (ots) - Ein zunächst unbekannter Mann versuchte in ein Restaurant an der Wartburgstraße einzubrechen. Mit Hilfe eines Zeugen konnte der Mann vorläufig festgenommen werden. Der Inhaber des Restaurants erhielt per App gegen 23:30 Uhr am Dienstagabend einen Hinweis zu Bewegungen am Gebäude auf sein Handy. Über eine Kamera konnte er den Einbruchsversuch ...

