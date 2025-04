Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Versuchter Einbruch - Zeuge führt Polizei zu Tatverdächtigem

Recklinghausen (ots)

Ein zunächst unbekannter Mann versuchte in ein Restaurant an der Wartburgstraße einzubrechen. Mit Hilfe eines Zeugen konnte der Mann vorläufig festgenommen werden.

Der Inhaber des Restaurants erhielt per App gegen 23:30 Uhr am Dienstagabend einen Hinweis zu Bewegungen am Gebäude auf sein Handy. Über eine Kamera konnte er den Einbruchsversuch beobachten - er informierte die Polizei. Anschließend fuhr der Mann mit einem Bekannten zum Restaurant.

Auf der Anfahrt bemerkten sie im Umfeld den Tatverdächtigen auf einem Fahrrad. Nach einem Hinweis auf den Standort konnte die Polizei den Verdächtigen, einen 42-Jährigen aus Castrop-Rauxel, antreffen und vorläufig festnehmen.

Dabei stellte sich heraus, dass gegen ihn bereits ein Haftbefehl vorlag. Der Haftbefehl wurde umgesetzt. Den 42-Jährigen erwartet jetzt ein weiteres Strafverfahren.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell