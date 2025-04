Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Einbrüche - Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots)

Castrop-Rauxel

Am frühen Dienstagmorgen (04:00 Uhr) brach ein bislang nicht identifizierter Mann in ein Restaurant Am Bennertor ein. Er hebelte ein Fenster auf, durchsuchte die Räume nach Beute und flüchtete mit zwei Lautsprechern. Der Einbrecher wurde bei der Tat von einer Videokamera erfasst. Auf den Aufnahmen ist zu erkennen, dass es sich um einen Mann mit helleren Haaren (vorne kurz und hinten länger) handelt. Bekleidung: Jacke mit Camouflage-Muster, dunkle Sportschuhe vermutlich von ADIDAS

Recklinghausen

Unbekannte brachen in der Nacht zu Mittwoch (ca. 3 Uhr) in einen Jugendtreff an der Kellerstraße ein. Zunächst wurde die Eingangstür aufgehebelt und anschließend eine Tür im Inneren. Bei dem Einbruch löste die Alarmanlage aus. Mit einer Spielekonsole flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

