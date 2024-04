Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Zeugen zu Unfallflucht in der Goethestraße gesucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Herrenberg sucht Zeugen einer Verkehrsunfallflucht, die sich zwischen Sonntag (14.04.2024) 18:00 Uhr und Montag (15.04.2024) 16:00 Uhr in der Goethestraße in Herrenberg ereignete. Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker beschädigten in diesem Zeitraum einen in einer Parkbucht geparkten BMW. Ohne sich um den verursachten Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Zeugenhinweise werden unter der Tel. 07032 2708-0 oder per E-Mail an herrenberg.prev@polizei.bwl.de entgegengenommen.

