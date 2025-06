POL-ANK: Doppelt kassiert - Diebin erbeutet Wechselgeld in Wolgaster Friseursalons

Eggesin (ots) - Am 26.06.2025 wurde über den Notruf der Polizei eine vermeintliche Trunkenheitsfahrt im Karpiner Damm in Eggesin bekannt. Gegen 22:00 Uhr meldete ein Zeuge, dass ein 51-jähriger Deutscher betrunken mit seinem Transporter der Marke VW durch Eggesin fahren soll. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen habe der 51-Jährige in einem Garagenkomplex Alkohol konsumiert. Anschließend sei er von dort aus zu ...

mehr