POL-HR: Doppelschlag in Melsungen - Diebe erbeuten zwei Audi in einer Nacht

Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 12.06.2025: Schwalm-Eder-Kreis Wie die Polizei Anfang der Woche mitteilte, kam es in den vergangenen Tagen zu mehreren Diebstählen von Audi-Fahrzeugen im Schwalm-Eder-Kreis. Die Kriminalpolizei in Homberg ermittelt in den Fällen. Alle bisherigen eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen verliefen ...

mehr