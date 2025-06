Polizei Homberg

POL-HR: Drei unbekannte Jugendliche beleidigen einen 23-Jährigen und zeigen den Hitler-Gruß

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 10.06.2025:

Felsberg

Tatzeit: Montag, 09.06.2025, 00:40 Uhr

In der Nacht zum Montag, gegen 00:40 Uhr, kam es an der Haltestelle des Bahnhofs in Felsberg-Gensungen zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen vier Personen. Dabei wurde ein 23-jähriger Mann aus dem Schwalm-Eder-Kreis von drei bislang unbekannten Tätern beleidigt. Im Verlauf des Vorfalls sollen die Unbekannten zudem verfassungswidrige Kennzeichen verwendet haben.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wartete der 23-Jährige an der Bushaltestelle in Gensungen. Drei ihm unbekannte Männer sollen ihn dort wegen eines Regenbogen-Patches auf seiner Jacke zunächst mit den Worten "Schwuchtel" und "linke Zecke" beleidigt und in der Folge den Hitlergruß gezeigt haben. Zudem sollen sie die Worte: "Sieg Heil" gerufen und sich im Anschluss mit E-Scootern vom Ort des Geschehens in unbekannte Richtung entfernt haben.

Die drei mutmaßlichen Täter konnten wie folgt beschrieben werden: Männlich, ca. 15-18 Jahre alt, 175 - 185 cm groß, dunkle Haare, trugen dunkle Bekleidung, hatten ein arabisches Erscheinungsbild und sollen sich auf arabisch unterhalten haben. Einer von ihnen sei Brillenträger gewesen.

Weitere Hinweise gibt es bislang nicht.

Die Kriminalpolizei in Homberg hat die Ermittlungen gegen die drei Unbekannten wegen Beleidigung und Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen aufgenommen und nimmt Hinweise unter Telefon 05681-774-0 entgegen.

Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell