Polizei Homberg

POL-HR: Diebe stehlen grauen Audi in Niedenstein und versuchen es ein zweites Mal in Edermünde

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 06.06.2025: Niedenstein

Tatzeit: Donnerstag, 05.06.2025, 23:00 Uhr bis Freitag, 06.06.2025, 04:15 Uhr

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag entwendeten Unbekannte einen Audi in der Hauptstraße in Niedenstein. Zudem versuchten sie, in Edermünde einen weiteren Audi zu stehlen, scheiterten jedoch an der Tatausführung.

Unbekannte Täter haben auf bislang unbekannte Art und Weise auf den Schließ- und Zündmechanismus des Autos in Niedenstein eingewirkt.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wird davon ausgegangen, dass sie entsprechende Technik zur Überwindung des vorhandenen Keyless-Go-Systems nutzten.

An dem grauen Audi A5 waren zur Tatzeit die amtlichen Kennzeichen HR-RK 1979 angebracht. Der Eigentümer hatte ihn auf einem Parkplatz in unmittelbarer Nähe der Wohnung abgestellt.

Der Pkw hat einen Wert im unteren fünfstelligen Bereich.

Gegen 04:15 Uhr betraten Unbekannte dann ein Grundstück im Sommerweg in Edermünde und machten sich an dem dort von der Eigentümerin geparkten Audi A3 ebenfalls zu schaffen.

Ersten Ermittlungen zufolge versuchten die Täter, sich den Wagen anzueignen. Der Versuch misslang jedoch. Sie flüchteten ohne Beute vom Tatort.

In derselben Nacht kam es auch in Wolfhagen zu einem Pkw-Diebstahl. Hier wurde ebenfalls ein Audi entwendet. Die Frage, ob ein Zusammenhang zwischen den beiden Vorfällen im Schwalm-Eder-Kreis und der dortigen Tat besteht, ist noch ungeklärt und bedarf weiterer Ermittlungen.

Alle bisherigen eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen verliefen erfolglos.

Die Kriminalpolizei in Homberg hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter Telefon 05681/774-0 entgegen.

Tipps der Polizei im Zusammenhang mit Pkw-Diebstählen:

Wenn Sie ein Fahrzeug mit Keyless-Go-Komfortsystem besitzen, dann legen Sie den Schlüssel nie in der Nähe der Haus- oder Wohnungstür ab bzw. versuchen Sie, das Funksignal durch geeignete Maßnahmen (z. B. durch funkdichte Hüllen für Keyless-Go-Schlüssel) abzuschirmen. Wenn das Fahrzeug sich nicht einmal dann öffnet, wenn Sie den "abgeschirmten" Schlüssel direkt neben die Fahrzeugtür halten, haben auch die Diebe keine Chance, die Technik zu überlisten. Machen Sie vorher den Selbsttest.

Achten Sie beim Aussteigen aus dem Auto auf verdächtige Personen in Ihrer unmittelbaren Nähe. Dabei könnte es sich um professionelle Autodiebe handeln.

Erfragen Sie bei dem Hersteller Ihres Fahrzeugs, ob der Komfortzugang temporär deaktiviert werden kann. Manche Hersteller bieten am Schlüssel die Funktion an, durch zweimaliges Drücken auf die Verriegelungs-Taste, die Keyless-Go-Funktion ganz auszuschalten.

Fragen Sie bei Ihrer Fachwerkstatt nach, welche Möglichkeiten es speziell für Ihr Fahrzeug gibt.

Yvonne Winter, KHK`in - Pressesprecherin -

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell