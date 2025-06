Polizei Homberg

POL-HR: Einbruch in Einfamilienhaus - Diebe erbeuten Schmuck und Bargeld

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 03.06.2025:

Borken/Hessen

Tatzeit: Montag, 02.06.2025, 17:00 Uhr bis 20:15 Uhr

Unbekannte verschafften sich am Montagabend unbefugt Zugang in ein Einfamilienhaus in der Straße Auf dem Littig in Borken und entwendeten diverse Schmuckgegenstände, Bargeld sowie eine Lederjacke.

Nach bisherigen Erkenntnissen hebelten die unbekannten Täter in Abwesenheit der Hauseigentümer mittels unbekannten Werkzeugs ein an einem Kellerfenster angebrachtes Metallgitter und im Anschluss das dahinter befindliche Fenster auf.

Hierdurch gelangten sie zunächst in den Kellerraum, der an die Garage angrenzt und durch diesen in das Hausinnere, wo sie gezielt mehrere Räume nach Wertgegenständen durchwühlten.

Neben einer größeren Summe Bargeld erbeuteten sie eine Lederjacke, eine Silberkette sowie eine silberne Armbanduhr.

Anschließend flüchteten sie auf demselben Weg in unbekannte Richtung.

Der Gesamtwert des Diebesguts liegt im unteren vierstelligen Bereich, während der bei der Tat entstandene Sachschaden sich auf einen Betrag im unteren dreistelligen Bereich beläuft.

Täterhinweise gibt es bislang nicht.

Die Kriminalpolizei in Homberg hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter Telefon 05681-774-0 entgegen.

Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell