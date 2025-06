Polizei Homberg

POL-HR: Smartwatch setzt Notruf nach Unfall ab - Fahrer möglicherweise beeinflusst

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 02.06.2025:

Malsfeld

Ereigniszeit: Samstag, 31.05.2025, 03:25 Uhr

In der Nacht von Freitag auf Samstag, gegen 03:25 Uhr, kam es in der Homberger Straße in Malsfeld zu einer Verkehrsunfallflucht sowie einem anschließenden Alleinunfall.

Ein 19-jähriger Fahrzeugführer aus dem Landkreis Kassel befuhr mit einem weißen Pkw der Marke Opel die Homberger Straße in Fahrtrichtung Malsfeld-Mosheim.

Nach ersten Erkenntnissen stand der junge Mann unter dem Einfluss von Alkohol oder anderen beeinflussenden Substanzen. Dabei touchierte er einen am Fahrbandrand ordnungsgemäß geparkten Pkw, wodurch unter anderem der hintere Stoßfänger, das hintere Rad sowie ein Karosserieteil beschädigt wurden.

Anstatt am Unfallort zu verbleiben, setzte der Unfallverursacher seine Fahrt fort.

Kurze Zeit später verlor er zwischen Mosheim und Falkenberg die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug landete im Straßengraben.

Durch den Aufprall wurde die Notfallfunktion seiner Smartwatch ausgelöst, woraufhin ein Rettungswagen zur Unfallstelle entsandt wurde.

Ein vorbeifahrender Taxifahrer wurde auf den verunfallten Pkw aufmerksam und beobachtete zudem eine flüchtende Person, bei der es sich mutmaßlich um den Beifahrer gehandelt haben soll. Der Taxifahrer hielt den 19-järhigen Fahrer bis zum Eintreffen der Polizei vor Ort fest.

Der junge Mann verweigerte einen Atemalkoholtest vor Ort. Nach medizinischer Erstversorgung wurde er zur Blutentnahme in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

Da sich der 19-Jährige aktuell noch in der Probezeit befinden dürfte, droht ihm neben einem vorläufigen Führerscheinentzug möglicherweise auch die Anordnung einer medizinisch-psychologischen Untersuchung.

Yvonne Winter, KHK`in - Pressesprecherin -

