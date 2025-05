POL-HR: Vandalismus an Bushaltestelle - Polizei sucht Zeugen

Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 28.05.2025: Homberg/Efze Tatzeit: Sonntag, 25.05.2025, 01:00 Uhr bis Dienstag, 27.05.2025, 15:00 Uhr In der Zeit von Sonntagnacht bis Dienstagnachmittag verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt in eine Gaststätte in der Untergasse in Homberg und entwendeten Bargeld aus zwei ...

mehr